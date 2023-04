La cantante Shakira y el ex futbolista Gerard Piqué siguen estando bajo el ojo de la tormenta, pues su ruptura sigue siendo relevante para el público. Cada día se conoce una nueva noticia de ellos, en este caso, el aberrante trato del español a sus hijos durante la final de la Kings League.

Este incidente dio mucho de qué hablar, pues Piqué fue captado en video mientras regañaba a su hijo Milán frente a su hermano Sasha. En él se lo ve bastante serio y enfadado con su hijo, lo que lo llevó a posarse bajo la lupa de la audiencia rápidamente.

Según medios españoles, esto sucedió porque Milán habría usado un apodo algo despectivo para referirse a su padre. ¿Habrá sido influencia de Shakira? Pues el niño lo habría llamado “payaso” a su padre luego de ver sus gestos mientras celebraba y cantaba en la final de Kings League.

Se indica que no se lo habría dicho directo en su cara, pero parece que alguien le hizo llegar el comentario al ex futbolista y este se enfadó de más. Los niños están pasando la mayoría de su tiempo con su madre, de hecho ellos mismos han sido vistos cantando las canciones de la colombiana en burla a Piqué, por lo que se teme que una actuación así sea producto de lo que escucha en casa.

Gerard Piqué responde a las críticas que le llegan por el lado de los fanáticos de Shakira de la siguiente manera: “No sabes lo que he llegado a recibir por las redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, en cero, porque no les conozco en nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tiene que dar? Son como robots”, informa Voces Críticas.