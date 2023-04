La fama de mujeriego del rey emérito Juan Carlos I siempre va a estar presente, pues algo que debe padecer el rey Felipe VI es vivir con las locuras de su padre. Por otro lado, la reina Sofía también debió aguantar estas situaciones, pero aún así, el monarca nunca se contuvo a la hora de relacionarse con una mujer.

Algunos dicen que se casó con la reina Sofía por obligación y no por amor, pues él estaba enamorado de Olghina. Sin embargo, Juan de Borbón no aceptaba esa relación y debió intervenir interceptando una carta que no les permitiera huir juntos.

Por otro lado Sofía de Grecia estaba enamorada de Harald de Noruega, pero su amor no fue correspondido. Por ello, luego de tener a su primer y único hijo, Felipe VI, la convivencia terminó y el emérito comenzó su travesía en el mundo de las infidelidades.

Se dice que la lista de amantes de Juan Carlos I conforma no cientos, sino miles de nombres de mujeres de todas partes del mundo. Pues existe la famosa frase de que el rey tenía una amante en cada puerto. Algunos nombres ya salieron a la luz, mientras que otros aún no. Desde Bárbara Rey, hasta Corinna Larsen y más.

Sin embargo, hace poco se reveló que el rey sentía demasiada atracción por Bibiana Fernández. Al emérito no se le resistía ninguna mujer, no solo por su título, sino por su persistencia, su atractivo y su poder de conquista. Pero este no fue el caso de Bibiana, pues el programa de Emma García reveló que la mujer nunca quiso nada con él, informa Voces Críticas.