En la moda no todo cuenta, pero Victoria Beckham está haciendo tendencia con unos extravagantes zapatos que no son muy comunes en las mujeres que no sin parte del círculo de celebridades.

Los zapatos que usó Victoria son comunes en Kim kardashian y sus hermanas, o en Jennifer López o Hailey Bieber, pero no en mujeres de la vida cotidiana, lo cual la diseñadora de moda invita a todas las mujeres a animarse a usar estos zapatos que causan sensación.

El nombre de los zapatos que usa Victoria son los botas peep-toe y son muy llamativos, difícil que pasen de forma desapercibida entre los ojos de las personas, ya que son diseños casi únicos para brillar dónde se vaya.

Victoria ya usó estos zapatos en varios desfiles de sus colecciones y le fue muy bien, son como botas pero con el detalle que los dedos del pies quedan al aire, dejándose ver que colores de uñas llevan las mujeres, es un detalles muy sofisticado.

Carolina Herrera también apoyó los dichos de Victoria Beckham para animar a todas las mujeres a lucir algo más atrevido y fuera de lo común, varias marcas también apoyaron la iniciativa y están haciendo calzados muy extravagantes, informa Voces Críticas.