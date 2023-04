Victoria Federica es actualmente una referente de la moda para los jóvenes adolescentes, con su estilo despreocupado, arriesgado y a veces, un poco atrevido, algo que la Infanta Elena detesta, ya que considera un poco excesivo.

Grandes marcas contratan a la joven Victoria para modelar y ella con gusto accede, ahora se viralizó una foto en la que se la ve a la sobrina del rey Felipe VI en un baile con un top blanco muy corto y jugado y sosteniendo un vaso de alcohol junto a dos amigos.

La foto en cuestión causó la furia de la infanta Elena, quien consideró que al pertenecer a la familia de la corona española, le avergüenza que sus hijos siempre hagan el ridículo, está vez no fue Froilán sino su hija, Victoria.

Pero algo que no sabe la infanta Elena es que la moda de los años anteriores son muy distintos a los de ahora, por ello es que Victoria apuesta por lucir looks de la época y ese top blanco de la marca Zara es tendencia y furor en las jóvenes de su edad.

Un look que nunca permitiría Letizia a sus dos hijas, Leonor, heredera al trono de España y Sofía, la infanta y las más pequeña de las hijas de Felipe VI, y primas de la joven Federica sin embargo, la infanta Elena ya no puede hacer nada, ya que sus hijos tomaron el camino de ser noticias por polémicas y no por elogios, informa Voces Críticas.