Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto II llevan más de diez años de matrimonio. Sin embargo, nunca han podido consolidar su pareja debido a los constantes rumores de crisis que los acompañaron desde que oficializaron su romance.



A pesar de haber desmentido una posible separación, Charlene de Mónaco y Alberto II pocas veces se dejan ver ante el público. De hecho, son casi nulas las oportunidades en las que ambos deciden acudir a sus compromisos reales en compañía del otro.





Pero, en las últimas horas, ha comenzado a circular un fuerte rumor que pone en alerta a la Familia Real de Mónaco. Se trata de la posibilidad de que Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto II estén llevando adelante una relación poliamorosa, un término que es muy popular en esta época.



Según esta versión, Charlene y Alberto han decidido mantener su matrimonio, para resguardo del Principado, pero no continuar como pareja. Por lo que cada uno mantendría relaciones amorosas por fuera de la Familia Real. Informa Voces Críticas





Esta teoría explicaría la distancia que existe entre el príncipe Alberto II y su esposa, Charlene de Mónaco y, además, deja en claro los motivos por los que la ex deportista sigue siendo parte de la realeza, recibiendo una mensualidad y haciéndose cargo de varias responsabilidades allí.



Aunque desde el Principado de Mónaco no han salido a desmentir este rumor, lo cierto es que han dejado en claro que no existe ningún tipo de crisis entre Charlene de Mónaco y Alberto II. Tal vez, esta opción es el mejor camino que encontraron para proteger a la realeza sin continuar obligados un matrimonio infeliz.