El rey emérito de España, Juan Carlos I, vuelve a ser tema de interés internacional gracias a un documental que está realizando la televisión alemana. La producción promete revelar la cara oculta del suegro de la Reina Letizia, quien ha sido relacionado con temas de corrupción que incluyen un pago de 65 millones de euros.

La miniserie documental, titulada “Juan Carlos: Amor, Dinero, Traición”, se estrenará a nivel mundial en el Festival de Canneseries el próximo 17 de abril y se espera que muestre revelaciones explosivas. La producción de la serie documental “Juan Carlos: Amor, Dinero, Traición” sobre el rey español Juan Carlos I comenzó sin que sus creadores fueran conscientes de las dimensiones políticas que alcanzaría. A medida que avanzaba la investigación, se fue desplegando una red de intrigas, avaricias y juegos de poder, presuntamente protegida por el servicio secreto español CNI hasta la actualidad.

Set to further shake Spain’s battered royal establishment, “Juan Carlos,” from documentary production powerhouse Gebrueder Beetz, promises a look at “the dark side of the Spanish crown” #JuanCarlos #Sky #unscripted … https://t.co/qQNbELd7rf pic.twitter.com/G6c1XH9EA2

