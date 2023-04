El futuro de Lionel Messi está bajo la mira, pues la prensa y los fanáticos están expectantes a saber qué decidirá el campeón del mundo. Mucho se habla de los equipos que lo quieren en sus canchas, pero el argentino no dice ni una palabra al respecto. El FC Barcelona y el Inter de Miami son algunos interesados.

Luego de lo sucedido en el último partido del PSG, donde la hinchada que se encontraba en la cancha silbó al jugador de la Albiceleste, es más que claro que culminará con el abandono de Lionel al equipo. Además, muchos ex jugadores famosísimos como Emmanuel Petit, francés campeón del mundo, humillaron al club de Galtier y defendieron a la ‘Pulga’.

Sin embargo, el FC Barcelona, equipo que hará lo posible para cerrar contrato con Messi, cada vez se tiene que enfrentar a más obstáculos para cumplir con su deseo. Primero, Ansu Fati, el ‘10’ del equipo español, amenazó con retirarse si Lionel llegaba al equipo. Ahora la situación que los complica es aún mayor.

La UEFA está preparando una jugada sucia que impedirá la vuelta del argentino al Barcelona, pues Aleksander Ceferin quiere evitar que el sueño de los fanáticos y de Lionel se haga realidad. Se está hablando del ‘Caso Negreira’: “Es una de las situaciones más graves del fútbol que yo haya visto”, expresó.

Recordemos que se habla de un supuesto pago de parte de los cules a Enrique Negreiga, ex árbitro español, donde si se llega a la conclusión de que el Barça es culpable, la UEFA les prohibirá jugar la próxima Champions League. Esto no le gustará para nada a Lionel, pues en su mente ahora está lograr la obtención de la ‘Orejona’ y no podría llevarlo a cabo si esto sucediese, informa Voces Críticas.