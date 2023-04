Emmanuel Laurent Petit es un exfutbolista francés que jugó en el AS Mónaco, Arsenal, Barcelona y Chelsea como mediocampista. Además representó a Francia en dos Copas Mundiales de la FIFA y dos Campeonatos de Europa. Hoy habló sobre el repudio del PSG a Lionel Messi y destrozó al equipo de Christophe Galtier.

Lionel Messi sigue recibiendo críticas por parte de la hinchada francesa, pues en el último partido del PSG fue terriblemente repudiado y pitado por el público que se encontraba en la cancha presenciando el evento.

Es por ello que grandes del fútbol han salido en defensa del argentino, haciendo que el equipo de Galtier sea extremadamente criticado y hasta hundido. El nivel de daño que está causando el paso de Lionel Messi será irrecuperable a nivel memoria, pues los fanáticos se han puesto en contra del mejor jugador del mundo actualmente.

PSG ahora va a ser conocido en el mundo como el equipo que silbó a Messi, lo más anti fútbol del mundo. pic.twitter.com/CmSypgaMgk — Ale Liparoti 🇦🇷â­Âï¸Ââ­Âï¸Ââ­Âï¸Â (@AleLiparoti) April 3, 2023

Petit no aguantó la situación y habló abiertamente sobre lo ocurrido: “Oigo a muchos críticos decir que Messi camina sobre el césped. Pero todos aquellos que seguimos a Messi desde que es Messi, incluso en la mejor época del Barsa, también caminaba. Messi es el maestro de la orquesta, él dirige y con los otros jugadores, a su alrededor, los que tienen que hacer los esfuerzos”, comenzó diciendo.

“Los silbidos a Messi son un insulto al fútbol. Vete ya de ese club, Leo. No es un club de fútbol, sino un club de pre retirada, incluso si tienes 20 años. Ningún jugador ha progresado nunca en el PSG, eso no es culpa de Messi”. 🗣ï¸Â Emmanuel Petit. pic.twitter.com/vpZIg14vIQ — VarskySports (@VarskySports) April 3, 2023

Pero no quedó ahí, pues se atrevió a expresar críticas en contra del club: “Los pitos a Messi son un insulto al fútbol, vete ya de ese club Leo”, se refirió directamente el capitán de la Albiceleste y continuó: “No es un club de fútbol, sino un club pre retirada, incluso si tienes 20 años. Ningún jugador ha progresado nunca en el PSG, eso no es culpa de Messi”, finalizó, informa Voces Críticas.