El rey Carlos III está enfrentando una polémica acusación por parte de un ex guardia de Wellington, quien se animó a contar las pésimas condiciones de trabajo en las que se vio obligado a trabajar durante sus servicios ante la Familia Real.



Para preservar su integridad física, el ex guardia del rey Carlos III no reveló su nombre pero sostuvo que los cuarteles donde convivió con otros compañeros, y que están ubicados a escasos metros de Buckingham, están en condiciones deplorables e indignas para cualquier persona.





En cuanto a los detalles, el ex empleado del actual rey de Reino Unido, Carlos III, reveló que se cumplen muy pocas condiciones de higiene básica, dado que hay basura acumulada de varios días, hay baños inhabilitados y artefactos que no funcionan y ponen en riesgo al lugar. Informa Voces Críticas



Pero, eso no es lo peor de esta situación debido a que la fachada de Wellington es lo único que la Familia Real mantiene impecable, dando la idea que en su interior el lugar también está en óptimas condiciones y engañando la percepción de quienes pasan por ahí a diario.





El ex soldado del rey Carlos III comparó la situación a la que estuvo sometido y expresó que los reclusos viven mucho mejor que ellos. Además, sostuvo que es inaudito que se trate de esta manera a los soldados británicos, dado que cumplen una función fundamental dentro de la estructura de la realeza.



Para finalizar, el ex empleado admitió que esta experiencia lo llevó a abandonar su trabajo en la monarquía que tiene como representante principal al rey Carlos III, porque era imposible para él convivir en un sitio donde la suciedad provocaba que varias plagas se instalaran ahí.