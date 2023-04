Harry Styles sorprendió a sus millones de fanáticas cuando se viralizó un video donde él aparecía a los besos con Emily Ratajkowski en las calles de Japón. Pero, recientemente, el músico de origen británico fue captado nuevamente con una de sus ex parejas y generó un gran impacto en sus seguidores, quienes están algo confusos respecto al estado civil de su ídolo.



Se trata de Kiko Mizuhara, la reconocida diseñadora de moda que, en el pasado, tuvo un romance con el ex One Direction. Al parecer, la ex pareja aún mantiene una muy buena relación y es por eso que aprovecharon su tiempo en Tokio para compartir un momento juntos, lejos de los flashes de las cámaras.





Según se informó, Harry Styles y Kiko se complementan muy bien y ambos quisieron aprovechar su feliz coincidencia para ponerse al día respecto a la vida del otro. Además, trascendió que el intérprete de “Watermelon Sugar” está muy a gusto con su experiencia en Tokio y está disfrutando cada momento a pleno. Informa Voces Críticas



En cuanto al encuentro entre Harry y Kiko, se reveló que estuvieron en una fiesta pero que, en la madrugada, decidieron irse juntos y compartir una tranquila caminata en un lugar alejado donde no pudieran ser interrumpidos. Pero, pese a sus maniobras, no pudieron pasar desapercibidos y la información sobre su encuentro se filtró rápidamente.





En cuanto a su relación pasada, Harry Styles y Kiko Mizuhara tuvieron un esporádico romance antes de que el músico inicie una relación con Olivia Wilde, es decir, en el año 2019. Aunque no duró más que unos pocos meses, las celebridades supieron construir una buena amistad que hasta el día de hoy mantienen. Lo que es un misterio es si este reencuentro tiene que ver con su amistad o con algo más.