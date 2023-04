Adam Sandler regresó a la pantalla grande de la mano de otra estrella de Hollywood, su colega y amiga Jennifer Aniston. Los actores acaban de estrenar la segunda parte de la película “Murder Mistery”, la cual está llena de acción y humor, y conquista al público desde el primer minuto.

Mientras que Jennifer se estuvo preparando y entrenando para el proyecto, Adam no lo hizo, y eso justamente le pasó factura, tal y como el mismo confesó en una conferencia reciente en el Regency Village Theatre.

Adam Sandler reveló que incluso quiso hacer escenas de riesgo, algo que lo termino llevando al quirófano justo antes de finalizar el rodaje de la película. “Mi maldita cadera, tuve que cambiarla al final de la película. Había hecho tantas películas seguidas. Hice ‘Spaceman’ y estaba todo el rato colgado del arnés. No paraba de decir: ‘Algo le pasa a mi cadera, tío. Tengo problemas’. Y luego, durante ésta y otra película que hice, me dije: ‘Sí, definitivamente tengo que radiografiar esa cosa’, y estábamos en problemas’”, explicó.

El director de la película, Jeremy Garelick, describió el trabajo de Sandler, como “cosas a lo Tom Cruise”, más allá de que este no busque papeles parecidos al intérprete de películas de acción. “Todo da miedo a los 56 años. Nunca sabes de qué demonios te vas a levantar. Estoy hecho polvo, tío. Me duele el cuerpo. Jennifer está en buena forma. No creía que necesitara ponerme en forma antes de la película, pero luego, cuando estábamos rodando, me dije: ‘Tío, debería haberme puesto en forma’”, agregó Adam.

Sin embargo, el actor de Hollywood no fue el único en lesionarse, porque Jennifer Aniston también se lesionó en el último día de rodaje. “Tuve una lesión de espalda hace unos tres años y me fastidió mucho cuando estaba en el arnés. Fue literalmente lo último que rodé. Fue una de esas cosas de las que te despiertas al día siguiente o dos días después y dices: ‘Vaya, eso se puso feo’”.