Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas más comprometidos y exigentes cuando se trata de su entrenamiento. De hecho, ha llegado a ser uno de los mejores del mundo gracias a su increíble disciplina. En esta oportunidad, compartió algunas imágenes sobre su último entrenamiento en el Al Nassr.



Desde que Cristiano Ronaldo decidió continuar su carrera en Abu Dabi, una gran cantidad de fanáticos ha comenzado a seguir la liga, para poder disfrutar de los últimos años del protugués como futbolista profesional.





Según se reveló, Cristiano Ronaldo está muy a gusto con su nueva vida y suele demostrarlo siempre que puede. En esta oportunidad, el ex jugador del Real Madrid compartió detalles sobre su entrenamiento en Al Nassr donde deja ver por qué es uno de los mejores jugadores, pese a su avanzada edad. Informa Voces Críticas



El delantero de origen portugués se mostró muy alegre junto al resto de sus compañeros y, además, mostró cómo es su intensa preparación física. Pese a que la liga de Abu Dabi no es reconocida precisamente por su prestigio, lo cierto es que el ex Manchester United mantiene un entrenamiento a la altura de Lionel Messi e, inclusive, mucho más estricto que el de Kylian Mbappé.





Esta actitud de Cristiano Ronaldo ha ayudado a que la imagen del Al Nassr y del campeonato que integra mejore notablemente. De hecho, el portugués sostuvo en una de sus últimas entrevistas que hay que tomarse muy en serio el fútbol de Abu Dabi porque, en definitiva, es el único que logró vencer el invicto del campeón del mundo.