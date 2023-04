El futuro del futbolista argentino Leandro Paredes parece estar lejos de su actual equipo, el Paris Saint-Germain (PSG), y más cerca de otro gigante europeo. Tras postergar su regreso a Boca, donde surgió como uno de los últimos grandes baluartes de las inferiores, se espera que el mediocampista central de 28 años se sume a un nuevo equipo en el mercado de verano.

Desde su irrupción en el club, Paredes no dejó de crecer en el fútbol europeo y llegó a lo más alto el 18 de diciembre del año pasado, cuando levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022 con la selección argentina. Sin embargo, a nivel clubes, los últimos meses no han sido los mejores para él.

Su participación en la Juventus no fue la mejor y el club italiano, que no atraviesa un buen momento económico ni a nivel futbolístico, ya habría decidido que no va a requerir de sus servicios más allá de junio del 2023, que es cuando caduca su préstamo en el elenco de Turín. Leandro Paredes lleva disputados 24 partidos entre todas las competencias y apenas aportó una asistencia.

En el PSG, tampoco planean contar con el ex jugador del Zenit, pero sí podrían utilizarlo como moneda de cambio. El medio RMC Sport de Francia informó que el Director Deportivo del equipo parisino, Luis Campos, está buscando a un delantero de suma categoría para acompañar a Kylian Mbapppé, y Paredes podría ser utilizado para traer a ese gran anhelo.

El equipo francés quiere fichar a Victor Osimhen, figura del Napoli que lleva 25 tantos en una temporada fantástica en el equipo que supo brillar Diego Armando Maradona. En ese marco, el volante de la Scaloneta podría ser ofrecido a préstamo como parte de la operación que beneficiaría a ambas partes: el volante tendría continuidad, los parisinos se quedarían con el goleador y los italianos con una gran suma de dinero y un campeón del mundo.

Leandro Paredes tiene contrato con PSG hasta junio del 2024, por lo que antes debería extender su contrato con esta entidad antes de partir al actual líder de la Serie A. Sería una gran oportunidad para el volante, quien necesita volver a ser importante en un equipo protagonista. Informa Voces Críticas.