No es un secreto para nadie que la relación entre Camila Parker y la familia real británica siempre fue muy escandalosa ya que durante años la casa real ocultó el romance que la joven mantenía en secreto con el príncipe Carlos mientras él seguía casado con la princesa Diana, algo que el pueblo británico jamás le perdonó.

Pero eso no fue el único error que el pueblo británico no le ha perdonado a Camila Parker. Resulta que se ha develado que la consorte aconsejaba a la princesa Diana cuando ésta tenía problemas con el rey Carlos, pero en vez de ayudarla lo que hacía era estropear más su matrimonio ya que le daba malas consejos. Información que la dio a conocer el asesor de la serie The Crown, Robert Lacey.

El escritor también asegura que la reina consorte le aconsejó a la difunta princesa de Gales que para que el príncipe Carlos quisiera tener intimidad con ella debía embriagarlo para poder llevarlo a la cama, y si eso no es todo, también le habría dicho que debía ponerse una peluca rubia y apagar la luz para que el rey pensara que estaba con Camila, cosas que, por su inocencia Lady Di hacía sin pensar que estaba llevando su matrimonio a la quiebra.

Estas declaraciones de Robert Lacey han despertado nuevamente el odio de todo Reino Unido y ha generado gran revuelo en la familia real británica, por lo que muchos seguidores de la serie The Crown están a la expectativa si en la quinta temporada podrán ver toda la maldad que hizo Camila Parker a la tierna y adorada princesa de Gales.

Claro está que esta mala actitud de Camila Parker hacia la difunta esposa del príncipe Carlos deja mucho que desear y por ello el pueblo británico asegura que jamás podrá perdonarle esta traición a la hoy reina consorte.

Y no conforme con esta mala jugada que hiciera Camila a Lady, en el momento de su fallecimiento no tuvo ni el menor remordimiento por su muerte, al contrario, mostró que la situación la beneficiaba ya que así podría casarse con el hijo de la reina Isabel y podría formar parte de la realeza como tanto lo había soñado.