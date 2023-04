A poco más de un mes de la esperada coronación del rey Carlos III y la reina Camilla, la pareja ha elegido una fotografía para conmemorar la ocasión que ha llamado la atención del público. La imagen en cuestión, que captura una mirada cómplice entre los monarcas, no fue tomada expresamente para la ceremonia, sino que se trata de una instantánea casual tomada durante una recepción en febrero.

La recepción en cuestión tuvo lugar en Clarence House y fue organizada para celebrar el segundo aniversario de The Reading Room, un club de lectura en línea creado por la reina consorte, una gran amante de la literatura desde su infancia. Durante la recepción, la reina Camilla pronunció un discurso en el que elogió el papel fundamental de los escritores y su capacidad para ofrecer alegría, consuelo, risas, compañía y esperanza a través de sus escritos.

En un momento en el que el mundo atraviesa un período desafiante, afirmó que la conexión que la literatura ofrece a la humanidad es más importante que nunca. La fotografía de los monarcas ingleses fue capturada por Chris Jackson, el fotógrafo real de la agencia Getty Images que ha acompañado a los Windsor en diversos eventos oficiales durante más de dos décadas.

Aunque Jackson comenzó en el mundo de la fotografía como un pasatiempo mientras estudiaba psicología, finalmente se dedicó de lleno a su carrera como fotógrafo. El profesional ha ganado numerosos premios y ha publicado varios libros sobre la monarquía británica, incluyendo “Modern Monarchy”, “Elizabeth II: A Queen for Our Time” y “Charles III: A King and His Queen”. Informa Voces Críticas.

La vida personal de Jackson también está vinculada estrechamente con la familia real británica. En 2017, se casó con la estilista Natasha Archer, asistente personal de los príncipes de Gales y condecorada con la Real Orden Victoriana. La boda tuvo lugar en Château Rigaud, cerca de Burdeos, el mismo día que el príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton eligieron para su matrimonio seis años antes.

El 6 de mayo, la Abadía de Westminster será el escenario de la coronación del rey Carlos III, un momento histórico para la monarquía británica que marcará un antes y un después en la monarquía británica. Mientras los detalles finales se perfilan en el Palacio de Buckingham, los ojos del mundo están puestos en la pareja real, cuya complicidad en la fotografía elegida para conmemorar la ocasión es un indicativo de la estrecha relación que comparten.