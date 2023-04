Piqué estuvo muy triste en las últimas horas tras conocerse que Shakira ya emprendió vuelo hacia su nueva casa, fuera de España y con sus dos hijos, Sasha y Milan, ambos niños tuvieron un par de horas para despedirse de su padre.

Piqué rompió el silencio y habló tras la mudanza de la cantante, el ex futbolista aseguró que los fanáticos de su ex mujer lo atacaron duramente y hasta tiene problemas mentales a causa de todo, y no solo él, también Clara Chía Martí, su novia.

El padre de Milán y Sasha confirmó que hasta recibió amenazas de muertes y todo tipo de burlas, críticas, etc. Piqué solo quiere ponerle fin a una etapa de su vida que parece ser interminable, ahora se encuentra devastado debido a que sus hijos estarán lejos de él.

Shakira eligió como nueva casa Miami, donde ella misma aseguró que quiere tener paz y estar lo más lejos posible del acoso mediático, ya que sus hijos son los que más sufren todo este duro proceso, informa Voces Críticas.

El ultimátum de Piqué hacia Shakira fue que no dejará que sus hijos estén separados tanto tiempo y tan lejos de él, dejará pasar el tiempo para apaciguar las críticas y todo el acoso mediático y peleará por tenerlo con él, el ex futbolista solo podrá ver a Milán y Sasha cada dos meses.