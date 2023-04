El príncipe Harry regresó a California, rumbo a su residencia junto a Meghan Markle, después de prestar declaración en los juzgados de Londres en una demanda colectiva Associated Newspapers Ltd por atentar supuestamente contra su intimidad en repetidas ocasiones. A pesar de permanecer en el Reino Unido durante cuatro días, no se reunió con su padre, el rey Carlos III o su hermano, el prìncipe William, lo que sugiere que la distancia entre ellos sigue creciendo.

Aunque aún no se sabe si Harry y Meghan Markle asistirán a la coronación en mayo, lo cierto es que Harry aprovechó su estancia en Londres para terminar de mudarse de Frogmore Cottage. Informa Voces Críticas.

Después de que Carlos III decidiera quitar la residencia oficial a los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle tenían hasta principios del verano para desalojar la casa. No obstante, el príncipe prefirió sacar sus pertenencias personales y las de su mujer de Frogmore Cottage durante su visita a Londres. La mudanza la llevó a cabo en solitario, ya que Meghan prefirió quedarse en Estados Unidos.

El Daily Telegraph confirmó que Harry pasó varias noches en Frogmore Cottage durante su estancia en Londres. Esta residencia forma parte de las propiedades de la Corona británica y fue cedida a los duques de Sussex como residencia oficial después de su boda en 2018. La propiedad fue reformada por completo después de su boda y se estima que el coste de la renovación fue de 2,4 millones de libras, que Harry reembolsó tras su salida de la institución.

Aunque la pareja vivió en Frogmore Cottage por poco más de un año, fue un momento muy especial para ellos, ya que disfrutaron de los primeros meses de su hijo Archie en la casa. Esta podría ser la última vez que Harry visite la que fue su hogar, ya que la residencia ha sido adjudicada por el rey Carlos III a su hermano el príncipe Andrés.

La visita de Harry a Londres también incluyó su testimonio en el juicio por atentar contra su intimidad en repetidas ocasiones. Aunque no se reunió con su padre o su hermano, su visita subraya la creciente brecha entre ellos. Todavía no se sabe si Harry y Meghan asistirán a la coronación en mayo, lo que sugiere que su relación con la Casa Real británica sigue siendo tensa.