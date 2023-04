Es bien sabido que desde hace algunos meses el príncipe Harry está en el ojo del huracán de todo Reino Unido y del mundo entero, y es que un nuevo testimonio del hermano del príncipe Guillermo está a punto de hacerse viral. Primero fue una entrevista con Oprah Winfrey, después un documental en Netflix y ahora la publicación del libro de sus memorias.

Y es que al parecer el príncipe Harry ya no sabe qué hacer para dar una versión extendida de la realidad que ha vivido como persona que pertenece a la realeza británica. Si ya junto a su esposa Meghan Markle el testimonio que dio fue demoledor a través de una docuserie de seis episodios para la plataforma de streaming, estas memorias prometen ser el nacimiento de aquella semilla que plantó hace algunos años cuando decidió abandonar el palacio real.

Vale recordar que fue aquel 10 de enero de este año donde el menor hijo de Diana y Carlos dejara al descubierto los 38 años que ha estado ligado a la monarquía británica, y es que ahora se sabe el oscuro misterio que esconde el Palacio de Buckingham y los Windsor.

La idea de mostrar una familia modelo ha perseguido a la reina Isabel durante sus 70 años de reinado, pero la soberana falleció sin poder hacer nada que reconciliara al príncipe Harry de su padre y hermano. Pero ahora el royal se ha cansado de que hablen por él, y por ello cuenta a todo el mundo la realidad que hay detrás de su historia con su padre.

Y es que el príncipe Harry no se cansa de repetirlo y no quiere que la historia se repita y ha confesado que su padre nunca estuvo hecho para ser padre, pero sin embargo lo intentó. El hijo del soberano reconoce que está solo en esto, él lo que siempre ha deseado es tener una familia y no una institución, medios aseguran que él ha aguantado muchos años de mentiras sobre él y su familia y no ha hecho nada para remediarlo.

Fue por ello que el príncipe Harry decidió separarse de su familia, porque sentía que les hacía mal tanto a él como a Meghan, él no quería que la historia que vivió su madre se repitiera con su esposa, “No quiero que la historia se repita, no quiero ser un padre soltero y mucho menos que mis hijos tengan una vida sin una madre o un padre”, dijo en una ocasión para un periodista británico.