Shakira el pasado domingo abandonó Barcelona para no regresar nunca más. Dejó atrás 12 años en España, pero se marcha con los únicos afectos que le quedaban allí, sus dos hijos, Sasha y Milan. Tambien la acompañaba su incondicional hermano Tonino.

La partida de la cantante no sorprendió a nadie, debido a la expulsión de la propiedad Esplugues de Llobregat, por parte de su suegro, el padre de Gerard Piqué, administrador de la vivienda. También, al hecho de no haber notificado con tiempo al padre de los niños, quien no comparte la idea de que sus hijos fueron sacados de la escuela en este momento.

Sin embargo, Shakira ya detesta la capital de Catalunya porque le recuerda a su vida pasada con Gerard Piqué, a Clara Chía Martí, a Montserrat Bernabeu y Joan Piqué. Por eso ya se despidió de esta ciudad con fotos de las vistas que disfrutó durante años y mensajes emotivos a sus afectos españoles que publicó en sus redes, desde el avión.

Se especulaba con que el destino de la colombiana era Miami, donde el día 11 deberá estar sí o sí porque Milan y Sasha deben concurrir al primer día de escuela, pero no fue así. ¿A dónde fue Shakira con sus hijos? La respuesta es a unas vacaciones familiares, mientras le acomodan la mansión que posee en la ciudad de Florida.

Álex Gutiérrez, periodista instalado en los EE.UU. y colaborador frecuente de Telecinco, reveló dónde se encuentra Shakira actualmente. Explicó en el programa ‘Ya es mediodía’ que se rastrearon los vuelos privados que salieron desde Barcelona y solo hubo dos. Uno iba a París, pero el otro para sorpresa de todos a Madrid. ¿Realmente la cantante se tomó sus vacaciones en Madrid, a solo 650 km de Barcelona, la ciudad de la que se despedía para siempre? Si la información es cierta, sin duda que esto parece una provocación final.