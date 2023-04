El hijo de la infanta Elena, Froilán, está viviendo en Abu Dabi hace poco más de un mes y quien lo vigila es su abuelo, Juan Carlos I, este último ya avisó que su nieto volvió a tener malas compañías y hace de las suyas.

Grandes titulares de los diarios de España titulan como “inadaptado” a joven Froilán, quien no acepta su vida en Abu Dabi y volvió a hacer fiestas que están prohibidas en ese país, si sigue así podría ser expulsado.

Por ser nieto de un ex rey y sobrino del actual rey de España, Felipe VI, Froilán es perdonado pero en Abu Dabi no van a tolerar más comportamientos inapropiados que inciten al caos y descontrol, ya que no están acostumbrados a esas polémicas.

La infanta Elena no sabe que más hacer para que su hijo tome las cosas en serio y deje de ocasionar problemas, ella teme por Froilán pero este último no le importa nada y quiere vivir la vida con estilo alocado, Juan Carlos I es un hombre mayor que no puede andar detrás de los pasos de su nieto.

Juan Carlos I ya informó a la infanta Elena sobre el grave comportamiento de Froilán, según fuentes cercanas a la familia, se supo que la madre del joven le dio un ultimátum por mensajes a su hijo para ver si así deja de acumular problemas, informa Voces Críticas.