El clima en el PSG está tenso. Lionel Messi y Kylian Mbappé tuvieron que hacer frente a otra dura derrota en el Parque de los Príncipes frente al Olympique de Lyon y el equipo no logra remontar.

En ese contexto, la relación entre el delantero francés y el capitán de la Albiceleste volvió a sus inicios luego de que habían logrado mejorar su vínculo. Tras la caída del PSG por 0-1 ante el equipo de Nicolás Tagliafico, una actitud de Mbappé dejó demostrado que la relación con la ‘Pulga’ volvió a estar en su peor momento.

Mbappe is clearly not happy with him in the training. 👀

— Ā (@ProudFede) April 3, 2023