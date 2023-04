La revista francesa Point de Vue, comenzó la semana con portadas de la princesa Leonor, quien no es muy amiga de lo que sería aparecer en tapas, redes sociales, medios de comunicación, etc, muy diferente a su prima, Victoria Federica que ama aparecer en todo.

Pero Victoria no tiene el mismo alcance y contactos de si prima Leonor, quien por ser hija del rey Felipe VI tiene todo a sus pies, sin contar que es la futura heredera al trono español y de poco va dibujando su camino al reinado.

La revista francesa hace hincapié del arduo trabajo que le espera para este año a la princesa Leonor, ya que deberá afrontar grandes retos a su edad, en unos meses dará por culminada la etapa de estudios en Gales y regresará a España para entrar al servicio militar.

Cualquier paso que dé la hija de Felipe VI, está vigilada por los paparazzi, pero Victoria Federica no tiene esa suerte, tiene que ir de marca en marca para poder obtener un patrocinio, no tiene apoyo de nadie, ya que su madre no quiere que se dedique a eso.

Según medios españoles la joven Victoria estaría celosa y furiosa por las grandes oportunidades que tiene su prima, pero a Leonor no le interesa en lo más mínimo el mundo del espectáculo, ella está centrada en su carrera profesional para ser una futura reina que España merece, informa Voces Críticas.

Para los seguidores de Victoria Federica, la portada que protagonizó Leonor es una forma de humillar a su prima, ya que la hija de Letizia no tiene necesidad de causar polémicas para poder ser tapa o portada de grandes revistas, a diferencia de su prima que solo es noticia por alguna polémica.