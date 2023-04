Mercado del Norte: FODECUS pidió una nueva inspección ocular

José García, titular de FODECUS, dialogó con LV12 Radio Independencia para referirse a este tema. “Nosotros estamos pidiendo que la Justicia que se pare con la obra, con esta adjudicación mal hecha, con este decreto del intendente”, comenzó diciendo.

“El día 20 de marzo, la Justicia había ordenado una inspección ocular, por parte de ellos no se realizó, porque no estábamos presentes. Nosotros entendíamos que no hacía falta la presencia nuestra sino más bien, la Justicia tenía que constatar si se estaban continuando con las obras ahí o no. Razón por la cuál, al no estar presentes, no hizo la medida ocular el oficial de Justicia”, explicó.

García explicó que “ahora nosotros lo que hicimos es pedir una nueva inspección ocular y si es necesario, y hace falta la presencia nuestra, vamos a estar ahí”. Y agregó: “Nosotros creemos de que a medida que pasa el tiempo y siguen con la obra hacia adelante con esta empresa que se le adjudicaron muy mal, a medida que pasa el tiempo creemos y tenemos temor de que los tucumanos tengamos que pagar una indemnización a esa empresa, mucho más de lo que puede ser ahora. Si la Justicia lo suspende y analiza bien el contrato y se hace de nuevo no va a ser tan caro a si se siguen llevando adelante las obras que están haciendo”.

“Queremos que suspendan la obra, por ahora, que analice bien la justicia todos los datos que dimos, anule el decreto municipal y paren la obra hasta tanto se constate que es lo que van haciendo, que no y cuanto van pagando”.

Por último, García indicó que faltó transparencia a la hora de realizar el proceso de licitación por parte del intendente Germán Alfaro. “Se ha hecho un decreto sin haber pasado por el Concejo Deliberante, sin haber pasado por la Comisión de Patrimonio Histórico. Se ha hecho un decreto sobre un bien público como si el intendente fuera dueño de todo eso”, cerró.