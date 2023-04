Clara Chía Martí tiene una vida completamente diferente desde que se conoció su romance con Gerard Piqué. No solo ha tenido que acostumbrarse a la exposición continua y la persecución de las cámaras, sino también a los comentarios de los fanáticos, que a toda hora opinan sobre su vida.



Pero, además de la parte negativa, Clara Chía Martí también disfruta de los lujos que Gerard Piqué le puede brindar. Recientemente se ha visto a la joven española por las calles de Barcelona, subida a uno de los autos más costosos del ex jugador de fútbol.



Se trata de un coche que cuesta más de 200 mil euros y que, a pesar del buen sostén económico de Clara Chía Martí, no podría pagar. Al parecer, una de las actividades favoritas de la joven estudiante universitaria es hacer paseos interminables por su ciudad, como forma de distenderse del resto del mundo. Informa Voces Críticas



Y es que la vida de Clara Chía Martí ha mostrado cambios muy negativos que, muchas veces, son difíciles de soportar. Aunque, poco a poco, su relación con Gerard Piqué se va normalizando, la prensa aún continúa detrás de ellos para no perderse ningún detalle de su intimidad.



Es por eso que Clara Chía Martí ha optado por realizar cada vez más seguido esta actividad que el ex de Shakira, Piqué, complace sin problemas. Al parecer, la pareja está en su mejor momento, conviviendo y acostumbrándose cada vez más a cómo lidiar con los flashes y los escándalos.