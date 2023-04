Eiza González continúa con su sorprendente triunfo en la gran pantalla y la industria hollywoodense, y lo reafirma al ser anunciada como la futura protagonista de una nueva película del cineasta y productor Flying Lotus.

Según el portal de Glamour México y Deadline, la actriz se unirá al actor Aaron Paul, conocido por su papel en la serie Breaking Bad, en un proyecto que promete ser uno de los más interesantes en la extensa filmografía de la mexicana.

Asimismo, los medios afirman que la cinta protagonizada por González y Paul tendrá el título de Ash, y tratará sobre una mujer que despierta en un planeta completamente desconocido junto a una tripulación muerta, pero otro superviviente aparecerá para ayudarla y salvar la vida de ambos.

Anteriormente, la película iba a estar liderada por Joseph Gordon-Levitt y Tessa Thompson, pero por razones desconocidas, probablemente conflictos entre sus agendas y demás grabaciones, Eiza y Aaron se convirtieron en sus reemplazos.

Ash comenzará a grabarse a mediados de mayo del presente año en la capital de Nueva Zelanda, y si todo se mantiene de acuerdo al estricto plan, será estrenada en el cine a nivel mundial durante el 2024.

Otros apasionantes proyectos en los que Eiza González participará a futuro son: la serie Three Body Problem, la cual será transmitida exclusivamente por la plataforma streaming de Netflix, y otra película del director Guy Ritchie llamada The Ministry of Ungentlemanly Warfare, también pautada para el próximo año.