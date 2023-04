Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe), inauguró su propia verdulería. Emocionado con el logro, expresó: “Me lo propuse y lo pude cumplir”.

Después de trabajar en el Mercado Central y gracias a la exposición que logró con el reality, el joven pudo ahorrar para abrir su propio comercio en Villa Unión. Al aire de A la Barbarossa (Telefe), remarcó que este año también retomará sus estudios secundarios.

Romina Uhrig y Alexis ‘el Conejo’ Quiroga, excompañeros de la casa más famosa del país, estuvieron presentes en la apertura donde ofrecieron bandejas con frutas a los vecinos de la zona.

“Estoy muy feliz porque sé que lo quería mucho, además de la casa, así que felicitarlo y desearle el mejor de los éxitos”, sostuvo la exdiputada. Por su parte, el ‘Conejo’ se mostró orgulloso de su amigo: “No tenía dudas de que lo iba a lograr, todo tiene su tiempo, y ahora a emprender, no más”.

Semanas atrás, el novio de Coti Romero había expresado sus deseos de ayudar económicamente a Thiago con la apertura de su local. Sin embargo, el joven prefirió hacerlo por su cuenta. “El Cone me quiso ayudar. Lo re tomé, pero prefería hacerlo solo por mi lado”, aclaró.

Si bien allí estuvieron dos de sus excompañeros de ciclo, una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Daniela Celis, quien tuvo un amorío con él dentro de la casa. Al ser consultado al respecto, Thiago explicó que ella tenía un compromiso laboral.

Daniela se defendió de las críticas por su ausencia en la inauguración de la verdulería de Thiago Medina

Pese a que él explicó que ella tenía compromisos laborales, la ausencia le valió una catarata de críticas a la joven de Moreno que decidió responder en sus redes sociales.

“Que no aparezca en un móvil por la apertura no significa que no lo acompañe, el proceso de un negocio lleva tiempo y no hace falta estar adelante de una cámara para mostrar quiénes están a su lado”, escribió tajante en un tuit. Y filosa agregó: “Mis felicitaciones fueron por privado como todo lo nuestro”.

El fin de semana, Thiago y Daniela se mostraron muy cómplices en la fiesta de bienvenida que le hicieron a Julieta Poggio familiares y amigos.

Camila, la hermana de Thiago, mandó su video para ingresar a Gran Hermano 2023

A pocos días de que Marcos Gianocchio se consagrara ganador de Gran Hermano, se abrió el casting para la edición 2023. Y la hermana de Thiago, exparticipante, ya se postuló.

“Me llamo Camila, tengo 28 años y soy de Virrey del Pino… Me gustaría entrar a la casa de Gran Hermano por la experiencia. Soy divertida, auténtica, jodona, no me gusta la mala vibra… Quiero mostrarme tal cual soy”, contó Cami, mirando a cámara. En la misma filmación, Cami dejó bien en claro que nada le importa lo que dicen de ella.

“No me importa lo que la gente opine de mí… Si soy gorda o flaca, me amo y muestro cómo soy… Amo que la otra gente se refleje en mí porque hay mucha gente que no se quiere”, fueron algunas de las palabras que remarcó la hermana de Thiago. Luego, la joven, con muy buena onda, agregó: “Sinceramente, soy una carita bonita… Me gusta bailar, joder, estar en familia y me encantaría vivir esta experiencia”.

Con Gran Hermano 2022, Camila Ayelén Deniz cobró protagonismo por ser la hermana de Thiago Medina y apoyarlo en los medios desde su ingreso a la casa. Con el pasar del tiempo siempre estuvo presente en los magazine y programas referidos a la farándula por su importancia al hablar sobre su hermano y el juego dentro de la casa. Esto la llevó a alcanzar la fama en las redes sociales y se convirtió en influencer.

Así, la joven vio que su alcance podría ser mayor y decidió apostar por más y cumplir su sueño de ser modelo. En su cuenta de Instagram compartió una fotografía que dejó a todos muy sorprendidos.

En el posteo se la vio posando muy sonriente y vestida con un look veraniego de musculosa verde y chaleco de jean combinados con un pantalón blanco estampado. Todas las prendas forman parte del local de indumentaria de Mar Tarrés, una famosa influencer que reclama por la ley de talles.