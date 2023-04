El príncipe Harry y Meghan Markle son, dentro de la Familia Real, las dos personas que mayor expectativa causan en la previa de la coronación del rey Carlos III y la reina consorte, Camilla Parker, debido al feroz enfrentamiento que existe entre las dos partes de la corona británica.



Es por esta razón que todos están esperando que se conozca si finalmente los duques de Sussex asistirán a este importante evento de la realeza. Todo indica que ya dieron una respuesta a la Familia Real, aunque se desconoce su decisión. Sin embargo, se filtraron las exigencias que el rey Carlos III les impuso en caso de que se presenten.





En principio, el rey Carlos III está sumamente interesado en que el príncipe Harry mantenga una actitud discreta, que no lo lleve a opacar a los verdaderos protagonistas de la ceremonia. Además, Harry y Meghan no tienen permitido ocupar un lugar cerca de la Familia Real, debido a que ellos abdicaron en el año 2020. Informa Voces Críticas



Pero, el dato más llamativo sobre las reglas que deberán seguir Harry y Meghan tiene que ver con la firma de unos documentos, donde dejen asentado que no revelaran ningún detalle respecto a la coronación. Naturalmente, la Familia Real tiene miedo de que los duques utilicen esta información para su documental o la creación de un nuevo libro.





Según se supo, si el príncipe Harry y Meghan Markle no aceptan cada una de estas indicaciones la invitación que recibieron quedará anulada y no podrán presentarse en Reino Unido para la coronación del rey Carlos III y Camilla Parker. De alguna forma, la decisión final queda en sus manos.