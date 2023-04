La asistencia del príncipe Harry y Meghan Markle a la coronación del rey Carlos III y Camila Parker sigue siendo un gran misterio. Si bien ya deberían haber dado una respuesta sobre si irán o no al evento del 6 de mayo, todavía no hay señales claras ni concretas de su decisión. El rey si habría tomado una decisión con respecto a su presencia y no sería nada buena para los duques de Sussex.

De acuerdo a información brindada por los medios británicos, el rey Carlos III ya no soporta más a Harry y sus constantes denuncias y ataques. Por eso, habría decidido anular y dejar sin efecto la invitación que le habría enviado a su hijo y Meghan Markle. Si bien no hay información oficial por parte del Palacio de Buckingham, esos rumores sonarían fuerte entre los allegados a la realeza.

Cabe recordar que el príncipe Harry se encuentra en Londres, en el marco del proceso judicial que está llevando adelante contra medios británicos. Ahí, es donde el duque de Sussex habría hecho nuevas declaraciones contra la corona y eso es lo que ha colmado la paciencia del esposo de Camila Parker.

Es que, si bien los integrantes de la realeza no han hecho ninguna declaración al respecto, los medios británicos informaron que Carlos III ya no tolera esas acciones de Harry. Es por eso que dicen que habría cancelado las invitaciones a pocas semanas del gran evento. Informa Voces Críticas.

Por el momento no hay información cierta, pero se dice que la reaparición de Harry para hablar de los casos de racismo, xenofobia y acusar a la familia real de filtrar información privada de él y su esposa, Meghan Markle, ha hecho enfurecer al rey Carlos quien habría perdido la poca paciencia que tiene.

Por lo pronto, habrá que esperar para ver si desde el Palacio de Buckingham confirman o no está determinación o en su defecto, la asistencia de los duques de Sussex, a la coronación. De todas maneras, parece que los ánimos están bastante caldeados.