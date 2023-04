Emiliano Martínez sin duda alguna ha revolucionado al fútbol, pues luego de su increíble e inigualable participación en el Mundial de Qatar 2022, los fanáticos argentinos han expresado su agradecimiento de incontables maneras. Incluso, se lo compara e iguala al antiguo arquero argentino, Sergio Goycochea. Sin embargo, hoy día se lo ha vinculado directamente con el Club Atlético Boca Juniors.

Tras ser el hombre del momento en Inglaterra debido a su asombrosa participación en el Aston Villa, equipo del que era parte antes de ser titular con la Selección Argentina, permanentemente se le piden notas para conocer a fondo lo que el ídolo tiene para contar. Ya sea su historia, sus intereses o sus preferencias en cuanto al fútbol.

Si bien mayormente se le pregunta acerca de su futuro futbolístico y en qué equipos se proyecta, además de las sensaciones sobre su impensable atajada aquel 18 de diciembre de 2022 contra el jugador francés, Kolo Muani, esta vez se habló sobre otro tema. El medio Goal ha conseguido una insólita confesión de Martínez y esto dijo:

“El mejor público es el argentino. La hinchada de Boca Juniors está por encima del resto”. Los fanáticos no solo del equipo Xeneize, sino también del resto de equipos de la argentina como River Plate, inundaron las redes sociales opinando al respecto. Desde el lado de La Ribera se pudo ver un gran orgullo, aunque del lado de Núñez se sintió un enorme resentimiento.

No obstante, esta no es la primera vez que se lo vincula con Boca, también es de público conocimiento que parte de su familia es fanática del Xeneize. Además, se lo ha visto en la Bombonera y hasta fue a probarse al club en su juventud, aunque no quedó seleccionado, informa Voces Críticas.