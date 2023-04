Mucho se ha comentado de la relación del príncipe Guillermo y Kate Middleton, hoy en esta nota revelaremos detalles que hasta ahora se desconocían, impactantes datos que dejan descubierto desde el día en que se conocieron hasta cómo surgió la supuesta infidelidad que le hiciera el heredero al trono.

El príncipe Guillermo conoció a la duquesa en el año 2001 cuando ambos eran unos jóvenes estudiantes en Escocia y llegaron a ser grandes amigos, amistad que con el tiempo se convirtió en amor y finalmente empezaron a salir en el 2003.

Una vez que la relación de los actuales duques de Gales se concretó la pareja comenzó a ser el foco de atención de los medios de comunicación y esa presión hizo que se separaran en el 2007. Sin embargo, el primogénito del rey Carlos le pidió matrimonio y terminaron casándose el 29 de abril del 2011. Pero ahora a más de una década, se rumorea que el hermano mayor de Harry y Kate estarían a punto de divorciarse. Informa Voces Críticas

Aunque los rumores de crisis entre el príncipe Guillermo y Kate vienen circulando desde hace un tiempo, hoy se destapa la verdadera evidencia que deja expuesta la información, se trata del libro de Tom Quinn, Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, que podría traducirse como “Crecer en la familia real: un íntimo retrato sobre la juventud dorada”, es el que se ha encargado de confirmarlos.

Según esta publicación queda claro que el matrimonio entre el primer hijo de Carlos III y Kate Middleton se encuentra en estado crítico, a pesar de mostrarse ante la prensa felices y amorosos, detrás de las puertas es otra cosa.

El autor también reveló durante una entrevista que no todo es dulzura entre el príncipe Guillermo y kate, entre ellos existen fuertes peleas hasta se arrojan cosas, aunque los dos presuman ser personas apacibles, la verdad es que no lo son. Y es que esta agresiva actitud de la duquesa de Gales se debe a los rumores de infidelidad de su esposo con Rose Hanbury, situación que hasta los momentos no ha podido superar.