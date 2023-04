Las charlas por ser el nuevo director técnico del Chelsea siguen en pie, con dos grandes candidatos a ocupar el puesto: Julian Nagelsmann y Luis Enrique. Tanto el alemán como el español están interesados en hacerse cargo del ambicioso proyecto, pero desde Stamford Bridge habrían tomado una decisión más que arriesgada.

Según informó el reconocido periodista Fabrizio Romano, el principal objetivo de la directiva es comenzar con el nuevo DT la próxima temporada, por lo que llegaron a un acuerdo con Frank Lampard para que sea el entrenador interino hasta el mes de junio, cuando se definirá entre los dos favoritos.

De esta manera, Frankie volverá al banco del Chelsea, donde ya dirigió entre el año 2019 y 2021, cuando fue despedido tras una mala temporada y por las claras diferencias con la política de transferencias del club. Además, habría presentado distintos problemas de comunicación con la plantilla.

Frank Lampard, open to accept Chelsea job until June — discussions with the representatives are already advanced. 🚨🔵 #CFC

Final green light up to Chelsea owners.

ℹ️ Chelsea have new round of talks already scheduled with Nagelsmann, Liis Enrique and long term job candidates. pic.twitter.com/do0XcHqAZG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2023