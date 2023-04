Una vez más el nombre de Gerard Piqué vuelve a estar en el ojo del huracán, en esta ocasión no es por las filosas indirectas que lanza Shakira contra él, sino porque en las últimas horas se supo que su ex mujer y madre de sus hijas abandonó la casa en la que vivía en Barcelona para irse a vivir a Miami con sus dos hijos.

Bien sabemos que la autora de “Te felicito”, “Monotonía”, “Pies descalzos” entre otros éxitos más, dejó suelo español tras haber batallado durante varios meses contra Gerard Piqué para que Milán y Sasha hijo de ambos pudieran radicarse en su mansión de Miami.

La artista latinoamericana confesó recientemente unas palabras que dejó descolocado al ex futbolista catalán. “Decidí vivir en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, esta dolorosa situación de separación les afectó muchísimo. Ahora buscamos otro mundo mejor, al lado de verdadera familia y amigos de verdad. Hoy escribimos un nuevo capítulo en nuestras vidas en la búsqueda de la felicidad”.

Ante esta emotiva despedida que hiciera la ex de Gerard Piqué fueron millones de personas que se unieron a voz alzada a ella. “Quiero darles mil gracias a todas aquellas personas que estuvieron conmigo en mis malos momentos en Barcelona, la ciudad donde aprendí que la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que me animaron a seguir adelante, que me ayudaron a secar mis lágrimas, los que me inspiraron y me hicieron crecer”.

Como Shakira anhelaba irse a vivir a Miami y llevarse a sus hijos y así tratar de olvidar el pasado, Gerard Piqué con la mala intención vio la oportunidad de volver a tomar posesión de su residencia en Barcelona, la misma donde la pareja compartieron momentos juntos.

Ahora se destapa que Gerard Piqué se mudaría a la mansión de Barcelona en la que vivía con Shakira, y lo haría con su novia Clara Chía con quien iniciaría una nueva vida, tal y como lo había planeado desde hace mucho tiempo.