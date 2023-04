El universo de Harry Potter parece estar a punto de arrojar otra bomba en la cultura pop. Y es que Warner Bros se halla en conversaciones con HBO Max y J. K. Rowling, la escritora de la saga, para un nuevo proyecto.

Aún falta concretar un anuncio oficial, pero estaría más cerca que nunca. El servicio pronto cambiará de nombre a “Max” luego de la fusión entre Warner Bros y Discovery y se espera que el relanzamiento esté acompañado de poderosas novedades.

El año pasado el nuevo CEO de la fusión, David Zaslav, había comentado que no se había tenido una película de Harry Potter en 15 años, por lo que había expresado el deseo de seguir expandiendo la franquicia.

Y si bien el anuncio oficial aún no salió sí se conocen determinados detalles acerca del proyecto, informa Voces críticas.

Por un lado, será una serie elaborada para el servicio de HBO Max (próximamente “Max”) que contará con 7 temporadas. De esta forma, cada una de ellas adaptaría un libro de la saga de fantasía.

El reporte no incluye de si se tratará de un completo reboot de la historia o de si se centraría en historias paralelas no contadas tanto en los libros. De todas formas, sí se sabe que J. K. Rowling va a estar involucrada como productora para que se respete el contenido del material original, pero no participará en la toma de decisiones.

Así, pronto saldrá una noticia que sacudirá a la cultura popular y a los fanáticos de la icónica franquicia.