La Secretaría de Defensa del Consumidor realizó tareas de verificación y control en la concesionaria Red Inversiones y pudo constatar que la misma no contaba con cartelería indicativa del contrato de adhesión en el local comercial, ni folletería a disposición de los consumidores; tampoco disponía en la página web de un botón o link con la información y las cláusulas del contrato; y se verificaron además los reclamos registrados en el libro de quejas donde los consumidores acreditaban los incumplimientos mencionados.

El organismo realizó un sumario administrativo a la empresa imponiendo la multa correspondiente ya que la situación no permitía al consumidor conocer la integridad del contrato a fin de tomar una decisión razonada de lo que estaba por adquirir, además de la conveniencia de su contratación, la comprensión de que no se trataba de una compra directa del bien, ni que se debían abonar cuotas fijas. Cabe aclarar que se trataba de la suscripción, conforme a sus características, a un plan de ahorro y no a un auto en cuotas fijas. Igualmente, la empresa apeló la multa ante la justicia provincial.

Finalmente, los jueces de la Sala V de la Cámara de Apelaciones resolvieron, al culminar el proceso, confirmar la multa de 300 mil pesos impuesta por Defensa del Consumidor a la concesionaria Red Inversiones.