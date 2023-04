La invitación oficial a la coronación de Carlos III y Camila Parker fue dada a conocer a través de diferentes redes, lo que fue provocando un aluvión de mensajes en su respuesta. Y hubo tanto reacciones positivas como negativas.

Hubo determinado público que mostró su alegría a través de elogios al bello arte compuesto por Andrew Jamieson para la ocasión, así como diferentes invitaciones hechas artesanalmente por usuarios.

Sin embargo, tal vez lo más notorio fue el rechazo popular ante la misiva de Carlos III. Y es que hubo realmente de todo, informa Voces críticas.

Por un lado, hubo un contundente rechazo y hasta burlas por parte de muchos hacia el título de la “reina” Camila. El status de “reina consorte” fue dejado atrás por orden de la misma Camila Parker, algo que como fue señalado por una usuaria de Twitter, no correspondía con el deseo de la difunta Isabel II.

Por otro lado, hubo también quienes directamente rechazaron la legitimidad del monarca inglés. Para muchos no cuenta con la aprobación general del público, tras largos años envueltos en polémicas, más que nada en cuanto a Lady Di, cosa que hicieron notar variedad de respuestas.

