Ley de Alquileres: “Se están haciendo contratos por fuera de la ley”

El tema de la suspensión habría sido uno de los temas de conversación durante un almuerzo que compartieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Fernando Guzmán, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Tucumán habló sobre el tema en LV12. “Si tenemos que hacer una foto, es una foto de una gran incertidumbre. Hoy hay mucha demanda, mucha gente necesita alquilar porque no hay otra alternativa para llegar a un techo. Y se suma que en una reunión del presidente (Alberto Fernández) con el ministro de Economía (Sergio Massa) trascendió que se estudia suspender la ley de alquileres. Hay que tomarlo con pinzas, hoy tenemos contratos donde los propietarios e inquilinos no saben si firmarlo o no porque la ley de alquileres vigente es mala para las dos partes”, comenzó diciendo.

Explicó que hoy si hay un nuevo contrato, los alquileres se están yendo a un aumento del 110% porque el propietario estima que va a estar por un año congelado el alquiler y por lo tanto lo alquila a un precio mayor. “La reacción es subirlo por arriba de lo que indica el coeficiente”, dijo.

Fernando Guzmán

También explicó que no hay una agrupación de propietarios que pueda negociar esto como lo hace cualquier sindicato, esto es una negociación entre particulares. “Aquí el mazazo te lo dan todos los días con la inflación”, aseveró.

Hoy ponemos en alquiler algo y se alquila rápidamente, no hay otra alternativa, no hay crédito hipotecario, no se están construyendo viviendas, los desarrolladores cada vez construyen y financian menos por el estado económico del país. Los alquileres reciben todo el caudal de la gente. Hoy el nivel de morosidad es muy bajo

Guzmán asegura que la situación para el sector es “muy preocupante”. “Tuvimos una reunión en Santa Fe y el principal tema es el alquiler. Cada vez más se están haciendo contratos por fuera de la ley (actualizaciones semestrales, menos plazos), son acuerdos entre partes, pero no tienen validez legal y eso quiere decir que en el futuro van a existir problemas legales”, manifestó.

Además, señaló que hay dos puntos que considera que deben ser modificados: la actualización anual y contrato de tres años como mínimo

Por último, indicó que hoy para comenzar a alquilar en la provincia se debe pagar el mes de alquiler, el mes de depósito y los honorarios inmobiliarios.