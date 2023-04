La disputa por el futuro de Lionel Messi sigue cada día más fuerte. Los rumores de que abandonará el PSG, actual equipo dirigido por Christophe Galtier, son cada vez más certeros, incluso los fanáticos del equipo quieren verlo fuera. Mientras tanto, el FC Barcelona hace todo lo posible para tenerlo en el Camp Nou.

Hace unos días el mundo entero se conmocionó luego de que los fanáticos del París Saint-Germain abuchearan al campeón del mundo. Así como se lee. El estadio entero se unió para silbar al capitán de la Albiceleste, demostrando que lo quieren fuera lo antes posible. Esto claramente fue un gran indicio de que el argentino no continuará en el equipo.

De hecho, grandes ex jugadores de Francia le han pedido que no continúe en el equipo de Galtier. Pues lo han denominado “un equipo para marcar tu salida del fútbol”. Además, se supo que Antonela Roccuzzo no inscribió a sus hijos al colegio francés. Por otro lado, la hinchada del Barsa sigue incentivando a Messi para que regrese al equipo.

PSG ahora va a ser conocido en el mundo como el equipo que silbó a Messi, lo más anti fútbol del mundo. pic.twitter.com/CmSypgaMgk — Ale Liparoti 🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@AleLiparoti) April 3, 2023

Durante el clásico español entre Barcelona y el Real Madrid fue que los fanáticos corearon el nombre de Lionel pidiendo que regrese al Camp Nou. No obstante, el Al-Hilal, equipo más poderoso de Arabia Saudita, presentó una oferta de 400 millones de euros a la ‘Pulga’. Sin embargo, Messi quiere a toda costa conseguir la Champions League, por lo que no aceptaría esta oferta.

Es por todo esto que la pareja argentina estaría buscando nuevo colegio para sus hijos, pues como mencionamos antes, no han sido inscriptos en Francia. Esto indica que se mudarán del país subcampeón del mundo y el equipo más importante que lo está buscando es el español, informa Voces Críticas.