Pilar Rubio es una conocida modelo, actriz y presentadora, que está casada con el destacado futbolista español del PSG, Sergio Ramos. La pareja tiene cuatro hijos, Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano.

Aunque actualmente estén en crisis, Pilar siempre recibió el apoyo incondicional de su esposo en momentos difíciles. Ahora recibió fuertes críticas relacionadas a su baja por maternidad. La modelo señaló que regresó a trabajar, poco tiempo después de dar a luz, porque al ser una trabajadora independiente no pudo tomarse el tiempo que corresponde por ley.

En el podcast “Entre el cielo y las nubes” de Laura Escanes, Pilar Rubio se sinceró refiriéndose a temas que nunca antes había hablado, como su maternidad y su pasar económico. “Se me criticó bastante porque me puse a trabajar bastante pronto. En cuanto me veía recuperada, me ponía a trabajar. Sé que hay una baja maternal. Yo no la tengo, yo soy autónoma”, expresó.

Las palabras de la modelo española causaron mucho escándalo en las redes sociales. “Si trabajo, cobro. Si no, no cobro”, dijo para defenderse la actriz. Justamente, fue su forma tan tajante de decirlo lo que generó tantas críticas, ya que si existe una licencia por maternidad para las mujeres autónomas y expresarse con estas palabras puede generar confusiones.

La licencia por maternidad de autónomos que podría haber tomado Rubio en su último embarazo, les da el derecho a las trabajadoras independientes a gozar de un descanso de 16 semanas. Otra razón de las críticas que le llegaron a Pilar en redes sociales, se relaciona con que, al vivir en una situación económica muy favorable, los ingresos que perdería por la baja de maternidad no son un factor determinante en su fortuna.

Finalmente, cabe mencionar que no es la primera vez que la actriz queda en medio de un debate polémico por su rápido regreso al trabajo luego de dar a luz. Tras su anteúltimo embarazo, en 2018, retorno a la televisión y también generó debates en torno a su corta licencia de maternidad y tuvo que tolerar críticas sobre ello.