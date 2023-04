Luego de que Shakira abandonara Barcelona junto a sus dos hijos, Sasha y Milan, desató la furia de Piqué, su ex pareja, quien tuvo que aceptar y acceder a que se lleven a sus hijos lejos de él.

Piqué lanzó comentarios sobre los latinoamericanos, específicamente de los colombianos, los fanáticos de Shakira y país de origen de la cantante, quienes lo amenazaron a él y a Clara Chía Martí, su novia, por redes, pero el día de ayer se viralizó una fuerte confesión que detonó otro enfrentamiento.

“Yo te puedo contar que con el tema que he pasado con mí ex pareja, que bueno ella es…latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he recibido por redes sociales de gente que es fanática de ella, pero miles de barbaridades”, dijo Piqué.

Con lo que dijo Piqué, rápidamente Shakira salió a defender sus orígenes y publicó un tuit que decía: “Orgullosa de ser latinoamericana”, rápidamente se volvió viral y quedó clara la postura de la cantante de ser orgullosamente colombiana.

Al parecer por ciertas razones Piqué jamás quiso conocer Barranquilla, lugar donde nació Shakira, sus recientes comentarios dejaron exhibido sus malos pensares de Latinoamérica, ahora tiene que soportar nuevas burlas por tratar de ofender a otro continente, informa Voces Críticas.