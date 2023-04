La película ‘Barbie’ ha estrenado su tráiler oficial el día de ayer, pues se ha anunciado que el estreno de la película dirigida por Greta Gerwig y producida por Warner Bros será el próximo 21 de julio de 2023. El live-action ha provocado el revuelo de las redes sociales y los internautas argentinos han aprovechado para hacer una parodia de ella con la Selección Argentina.

Junto con el tráiler se revelaron 24 pósters que incluían a todo el elenco de la película. Esto se volvió viral a los pocos minutos ya que varias celebridades totalmente inesperadas anunciaron que formarán parte. Entre ellas está Dua Lipa, quien se esperaba que solo hiciera la canción principal de la película.

“This Barbie is a mermaid”, decía el afiche oficial que posteó la cantante británica en sus redes sociales, esto significa: “Esta Barbie es una sirena”. Publicaciones idénticas, pero con distintos roles, fueron posteadas por el resto del elenco. Entre ellos se pudo ver a Will Ferrell, Emma Mackey, Connor Swindells, entre otros.

Los argentinos por su parte, quisieron hacer gracia de la reciente tendencia y una cuenta nombrada @swiftscaloneta editó imágenes idénticas a las posteadas por el elenco, pero con las caras de los jugadores de la Selección Argentina. “Este Ken es un campeón del mundo”, se podía ver en la imagen de Lionel Messi, informa Voces Críticas.

Por otro lado, cada jugador obtuvo un rol en esta película ficticia: Lisandro Martínez fue nombrado el Ken carnicero, Julián Álvarez sería la Barbie araña, Dybala se nombró el Ken modelo, Emiliano ‘Dibu’ Martínez el jefe y Enzo Fernández el Ken malo. A vos, ¿qué personaje se te ocurriría?