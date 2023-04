Es del conocimiento del público que el matrimonio de Sergio Ramos y Pilar Rubio es uno de los más sólidos dentro del mundo deportivo, pero no todo es color de rosa para la pareja ya que actualmente se encuentran pasado un momento de crisis por lo que la presentadora de televisión está devastada.

El motivo que tiene a la esposa de Sergio Ramos por el suelo es que el exdefensor del Real Madrid anunció recientemente que deja la selección española de fútbol, de la que cuenta con un récord extraordinario con 180 partidos y a lo que no va convocado desde marzo de 2021.

El histórico central español y actual defensa del PSG hizo pública su decisión a través de redes sociales y confesó que la determinación fue a raíz de una llamada telefónica que recibió del actual seleccionador español Luis de la Fuente donde le comunicaba que no va a contar con él para los próximos partidos.

Con una emotiva carta Sergio Ramos que dirigió a toda su fanática el deportista anunciaba su adiós: “Ha llegado el momento de decir adiós a la selección, he recibido la llamada del actual seleccionador donde me ha dicho que no estoy en sus planes y que no va a contar conmigo independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continué mi carrera deportiva”, decía una parte de la nota del actual jugador del París Saint-Germain.

Vale destacar que, en marzo de 2021 Sergio Ramos disputó su último partido con el equipo español bajo la dirección de Luis Enrique Martínez, en aquella ocasión, el deportista enfrentó a Kosovo en las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022.

Sergio Ramos ha sumado un total de 180 partidos con la Selección Española, de los cuales ha ganado 131 y sólo ha perdido 21, además ganó tres títulos con el mismo plantel y eso no es todo, también formó parte de la mejor generación de la historia del combinado nacional. Algunos de los éxitos cosechados fueron: Eurocopa 2008; Mundial 2010; Eurocopa 2012.