UTA Tucumán en alerta: “Vamos a esperar hasta el mediodía”

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) alertó a través de un comunicado que los servicios de transporte urbano del interior del país corren riesgo de paro por tiempo indeterminado debido a que no se cumplió con el acuerdo paritario llevado a cabo en febrero entre el Ministerio de Transporte de la Nación y Fatap en cuanto al fondo compensador.

Subsidio provincial

Canuto explicó que “el sueldo se cobra hasta el cuarto día hábil”, es decir, el plazo vence este jueves 6 de abril.

“AETAT manifiestan que no tienen los recursos pero con el subsidio provincial no se va a cubrir el pago total de sueldos. El otro inconveniente es que mañana no hay bancos”, agregó.

En alerta

Antes de concluir, Canuto sostuvo: “Somos optimistas y esperamos llegar a buen puerto. Si no es así, nos reuniremos con los delegados hoy a la tarde. Vamos a esperar hasta el mediodía“.