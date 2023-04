La Corona británica está expectante de los próximos pasos del príncipe Harry y Meghan Markle. Los duques de Sussex deben decidir si asistirán a la coronación del Rey, que tendrá lugar el próximo mes. Se cree que la decisión del presidente Biden de no asistir al evento histórico ha acelerado la respuesta de la pareja. Aunque se espera que el hijo del rey Carlos III acepte la invitación, todavía está en duda si su esposa asistirá.

A pesar de que la fecha límite para la confirmación de la asistencia era el lunes 3 de abril, varias fuentes han indicado que la pareja está cerca de tomar una decisión. Según una fuente citada por The Times, “oímos que pronto confirmarán sus planes, especialmente ahora que lo ha hecho Biden“. Además, el sitio web Page Six del New York Post informó que los planes de viaje de los duques de Sussex se están llevando adelante.

Las autoridades del Palacio han estado trabajando con la suposición de que el príncipe Harry y Meghan Markle harán el viaje de más de 10,000 millas para asistir a la coronación. Sin embargo, se les ha excluido de la procesión y del balcón de Buckingham Palace, que están reservados solo para los miembros activos de la Familia Real.

La indecisión de los duques de Sussex respecto a la coronación está causando dolores de cabeza a los organizadores, que intentan ajustar cada detalle en un tiempo suficiente. Queda un mes para el evento y se intenta finalizar los planes para 2,000 invitados, muchos de los cuales tienen perfiles altos y representan riesgos en materia de seguridad.

El experto real Richard Fitzwilliams cree que los Sussex no tienen otra opción que aceptar la invitación a la coronación, ya que el futuro de su marca depende de su participación en eventos reales de alto perfil. “Tienen que venir, porque obtienen contratos de Netflix, Spotify y Random House simplemente por ser miembros de la Familia Real“, declaró a Express.co.uk.

A pesar de la tensión entre los el príncipe Harry y Meghan Markle con el resto de la familia real, se cree que el Rey quiere hacer las paces y que quiere que su hijo esté en la coronación. Aunque el príncipe Andrés también será excluido de la procesión y del balcón, no se esperan disculpas ni conversaciones de paz, según fuentes cercanas al Palacio.

Se espera que la coronación se centre en los miembros activos de la Familia Real y en aquellos que han trabajado arduamente para la organización durante los últimos años. El rey Carlos III quiere destacar la línea de sucesión y celebrar a aquellos que han trabajado incansablemente para la organización, teniendo en cuenta que los duques de Sussex ya no están en esa categoría. Informa Voces Críticas.