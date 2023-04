El príncipe Harry asestó un golpe fuerte a la familia real británica con su libro “Spare”. En él se hacen contundentes críticas hacia Carlos III, Camila Parker y el príncipe Guillermo, dejando un halo de devastación que aún no desaparece. Y eso es lo que continúa haciendo tambalear la asistencia de los duques de Sussex a la coronación de su padre.

La invitación fue enviada por la corona inglesa, pero la respuesta aún no fue ni afirmativa ni negativa. Por lo tanto, la especulación en torno a la acción que hará el hijo menor del monarca inglés y su esposa cambia momento a momento.

Actualmente, hay una opinión circulando y según ella, el príncipe Harry asistirá solo a la coronación de Carlos III. Según Andrew Lownie, un experto en la realeza inglesa, la asistencia de él sin Meghan Markle podría ser parte de un plan para reintegrarlo a la familia real, informa Voces críticas.

Sería una acción muy similar a la que se logró con Eduardo VIII. Este había abdicado al trono por el amor de una mujer ya divorciada, lo que generó un escándalo mediático en su momento. Sin embargo, fue gradualmente reincorporado a la monarquía después de su abdicación.

De esta forma, la aparición única del duque de Sussex, sin la presencia de Meghan Markle, podría hacer el proceso más fácil, logrando despegarlo de su papel anterior.

Esta es una de las tantas opiniones que se hacen eco en las redes y las voces de múltiples personas pero que todavía no encuentran una firme verdad. Hasta que el hijo menor de Carlos III no de una declaración oficial no habrá ninguna certeza.