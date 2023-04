Jennifer Lopez ha presentado recientemente su nueva marca de bebidas alcohólicas llamada DeLola, pero no ha sido bien recibida por muchos de sus seguidores debido a que ella no bebe este tipo de bebidas y su esposo, Ben Affleck, está en proceso de recuperación del alcoholismo.

La marca, inspirada en la costa italiana, es una bebida tipo cocktail con bajo contenido de alcohol, describiéndola como “una copa de vino” que se puede disfrutar con familiares y amigos. Informa Voces Críticas.

EEn un breve clip publicado en su cuenta oficial de Instagram, JLo comentó que ha estado trabajando sin descanso durante décadas y que cada vez más se da cuenta de la importancia de disfrutar la vida. Sin embargo, estas declaraciones han llamado la atención de muchos internautas, ya que en una entrevista con US Weekly, la cantante admitió que no bebe, no fuma y no consume cafeína, ya que cree que daña la piel.

Las palabras de la diva del Bronx volvieron a la actualidad tras la promoción de DeLola, y hubo quienes la criticaron por ser deshonesta y por promover el consumo de alcohol a pesar de su postura en contra de él. Algunos comentaristas en línea incluso tildaron el proyecto de “bofetada” para su esposo Ben Affleck, quien ha sido público acerca de su lucha contra el alcoholismo.

La presentación de DeLola ha sido controversial, ya que ha generado un gran debate en torno a la honestidad de Jennifer López y su marca. Algunos de sus fans se preguntan por qué no ha creado una bebida sin alcohol, teniendo en cuenta que ha hablado abiertamente sobre los efectos negativos del alcohol y que ella misma no lo consume.

A pesar de las críticas, JLo ha continuado promocionando su marca en las redes sociales y ha expresado su entusiasmo por este nuevo emprendimiento. Por ahora, la cantante ha optado por no responder a los comentarios, pero es probable que la controversia continúe mientras DeLola siga en el mercado.