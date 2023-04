Victoria Federica es una de las integrantes de la Familia Real que más indignación genera, debido a su rebelde actitud y a los pocos límites que pone en su propia vida. Como era de esperarse, su última decisión ha causado un gran rechazo en la realeza española, pero también en gran parte de la ciudadanía.



La hija de la infanta Elena, Victoria Federica, ha optado por pasar Semana Santa lejos de la Familia Real y las ceremonias religiosas. A diferencia del resto de los integrantes de la corona española, la joven influencer preparó un viaje a México, sumamente costoso, para descansar durante estos días de festejo.





Pero esto no es lo que ha causado el desagrado en buena parte de la ciudadanía, sino los fondos con los que Victoria Federica cubrió los gastos de su escapada a las playas de Cancún. Al parecer, los ingresos de la joven realeza no son suficientes, por lo que los gastos corrieron por cuenta de su padre, Jaime de Marichalar. Informa Voces Críticas



Una de las mayores críticas que se le hace a la hija de la infanta Elena es que no parece tener un rumbo claro. Además de que no tiene ningún trabajo oficial, más que el contenido que genera para redes sociales, tampoco se compromete demasiado con las responsabilidades de la Familia Real.





Esto ha generado una mala imagen para Victoria Federica y un gran enojo por parte de la realeza, sobre todo de Letizia y Felipe VI, quienes consideran que los hijos de la infanta Elena solo causan problemas, generan gastos y dañan la dignidad de la Familia Real. De todas formas, a Victoria poco le importa lo que digan de ella.