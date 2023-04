Khloé Kardashian es una de las integrantes del famoso clan de las hermanas. Dueñas de un increíble y multimillonario patrimonio, ellas se destacan por tener miles de seguidores en las redes sociales, donde exponen toda su vida ante el mundo.

Por ello, en los últimos meses se metió en el centro de la polémica por la infidelidad que sufrió por parte de su pareja Tristan Thompson, que tuvo un hijo junto a una de sus amantes. Justamente, ellos estaban tomando la decisión de tener un segundo hijo cuando explotó todo el escándalo.

Algunos meses después, Khloé Kardashian decidió romper el silencio para confesar toda la verdad detrás del nuevo nacimiento. La socialité pasó por momentos muy díficiles y complicados por culpa de su pareja, por lo que no pudo disfrutar la hermosa llegada de su segundo hijo. Informa Voces Críticas.

Por ese motivo, aprovechó la entrevista en “The Jennifer Hudson Show” y agradeció públicamente el apoyo y la contención que le brindó su familia, algo que hizo que sintiera mucha paz cuando recibió al pequeño en brazos, incluso reveló que ahora está en paz con Tristan Thompson.

Con respecto a su hijo, la modelo no reveló el nombre pero si confesó la letra con que comienza. Si bien el pequeño siempre tuvo nombre elegido, ella decidió que no lo anunciará por el momento. Además, comentó que no mostró su rostro porque quería conocerlo mejor y sentirlo junto a ella.

Lo que se puede decir es que el nombre del bebé empieza con la letra T, al igual que su padre y su hermana. Además, manifestó que se encuentra esperando el lanzamiento de la nueva temporada de “The Kardashians”, la serie que revela todos los detalles de la vida del clan de las famosas hermanas.