Mario Vargas Llosa se encuentra viviendo en Perú, su país natal, junto a su familia y al lado de su ex esposa, Patricia Llosa, la misma que dejó por la socialité, Isabel Preysler y esta fue quien terminó con el escritor y lo dejó en un caos mediático.

Isabel Preysler fue la única beneficiada por toda la polémica que se generó con su ruptura amorosa, ante todo lo ocurrido, hay una deuda que Mario Vargas Llosa jamás podrá pagar a la socialité y es la de que se haya borrado esa frontera entre su vida pública y la privada.

Pues todo lo que hace Mario Vargas Llosa, cada paso que da, es noticia y portada de todas las publicaciones de la prensa del corazón, esto se debe a la gran influencia mediática que tiene Isabel Preysler, algo que puso furiosa a Patricia Llosa, ya que siempre van a vincular a la madre de Tamara Falcó con el ganador de un nobel.

Patricia, ex mujer de Mario, aunque ella no lo demuestra, detesta a Isabel Preysler, por haberse metido en un matrimonio y separarla de su esposo, a pesar que había cumplido 50 años de casados, a la socialité no le importó nada de ello y logró conquistar a Vargas Llosa.

Sin embargo, Mario Vargas Llosa nunca podría pagar la deuda que lo ató a Isabel Preysler, siempre, cada publicación que encabece el escritor y ganador de un nobel, estará ligado a la socialité, informa Voces Críticas.