Pese a los esfuerzos del rey Felipe VI y la reina Letizia, la Familia Real de España se desarma cada vez más. El terrible estado de su núcleo familiar quedó en evidencia estos últimos días, al ver como los más jóvenes de la realeza escapan lejos para evitar al resto de los integrantes de la corona y el drama de Iñaki Urdangarin que alteró los ánimos en Semana Santa.



Aunque dentro de la tradición de la Familia Real, la pascua es uno de los momentos más importantes a nivel religioso, lo cierto es que las jóvenes realezas no quieren saber nada con pasar un tiempo de calidad junto a la monarquía y, por eso, han decidido huir de las responsabilidades familiares y armar sus propios planes. Informa Voces Críticas





En el caso de los hijos la infanta Cristina, Irene y Pablo Urdangarin, han optado por evitar a la Familia Real y a su padre, Iñaki Urdangarin; por lo que decidieron reorganizar su tiempo de descanso. Según se reveló, los hijos de Cristina estarán junto a su madre, pero no con el resto de los royals, debido a que no tienen la más mínima intención de cruzarse con Iñaki. La idea de la hija de Juan Carlos I es reunirse con sus cuatro hijos pero lejos de Mallorca, por lo que todo indica que elegirán Barcelona.



En cuanto al polémico hijo de la infanta Elena, Froilán, decidió aceptar la visita de algunos pocos amigos en Abu Dabi y, por supuesto, la de su madre que no ha querido dejarlo solo durante esta Semana Santa; por lo que tampoco será parte de la Misa de Pascuas a la que asistirá el rey Felipe VI, la reina Sofía y la reina Letizia.





En el caso de Victoria Federica, como ha informado Voces Críticas, eligió irse lo más lejos posible del drama que empezó Iñaki Urdangarin al arribar en Mallorca. La joven se encuentra en México junto a su mejor amiga y no planea regresar antes del domingo. Las únicas que sí cumplirán con la tradición de la Familia Real serán la heredera al trono, la princesa Leonor, que en breve aterrizará en España; y la infanta Sofía que se encuentra junto a sus padres.