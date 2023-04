Isabel Preysler hizo borrón y cuenta nueva hace meses y dejó en el olvido a Mario Vargas Llosa, la socialité estaría en nuevo romance y disfruta a pleno su vida de soltera.

En un podcast de Lorena Vázquez y Laura Fa contaron que Isabel Preysler estaría en un fugaz romance con el viudo de la duquesa de Alba, Alfonso Diez, ambos fueron vistos en un lujoso restaurante de Madrid, muy cercanos uno del otro, esto rompe por completo el corazón de Mario Vargas Llosa.

Aunque el escritor ya buscó consuelo en su familia y en especial en los brazos de su ex esposa, Patricia Llosa, no logra sacarse de encima a Isabel Preysler, ya que en cada noticia que sale a la luz, el nobel y la socialité son vinculados.

Volviendo a la cita de Alfonso e Isabel, ambos no estaban solos, sino acompañados de otras dos personas que se mostraban indiferentes, quienes se llevaban todas las miradas eran la socialité y el hombre de 72 años de edad.

Isabel no se esconde de nada, hasta ya dijo que no le tiene miedo al amor, si se tiene que enamorar nuevamente, lo hará, ahora está feliz y lejos de Mario Vargas Llosa, no tiene pensando volver a verlo ni de casualidad, informa Voces Críticas.